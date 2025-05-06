Тедеско ответил, жалеет ли он, что работал в России

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о периоде работы в России.
«Я могу только рекомендовать всем [подобный опыт]. Это не обязательно должна быть Россия. Есть много разных мест.
Опыт, полученный за границей, дал мне многое. Независимо от футбола, меня интересуют именно такие истории, культура, то, как люди живут в своей стране, и ты понимаешь это только когда вникаешь в это», – заявил Тедеско.
- Тренер был в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.
- Затем он работал в «Лейпциге» и сборной Бельгии.
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