Тедеско ответил, жалеет ли он, что работал в России

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о периоде работы в России.

«Я могу только рекомендовать всем [подобный опыт]. Это не обязательно должна быть Россия. Есть много разных мест.

Опыт, полученный за границей, дал мне многое. Независимо от футбола, меня интересуют именно такие истории, культура, то, как люди живут в своей стране, и ты понимаешь это только когда вникаешь в это», – заявил Тедеско.