Талалаеву грозит длительная дисквалификация: подробности

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев будет наказан по итогам проигранного матча 31-го тура Первой лиги против «Торпедо» (0:1).

Тренер вышел на поле после финального свистка и что-то сказал судье.

Игру обслуживал арбитр Владислав Целовальников.

Он показал Талалаеву красную карточку.

Если тренер «Балтики» был удален за оскорбительное поведение в отношении рефери, то ему грозит дисквалификация от 2 до 4 матчей.

Однако отстранение, вероятно, продлят, поскольку Талалаев до конца сезона отбывает испытательный срок за предыдущее дисциплинарное нарушение.

«Но хуже всего для Талалаева другое: рецидив, как говорится в дисциплинарном регламенте, приводит к ужесточению наказания.

При повторном оскорблении судьи или проявлении агрессии может быть применена дисквалификация на срок до трех месяцев», – уточнил источник.