Глебов указал на ложные стереотипы про «Динамо» при Личке

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов считает ошибочным мнение, что команда плохо играла в обороне под руководством Марцела Лички.

Чешского тренера уволили 1 мая.

Его на временной основе сменил Ролан Гусев.

Динамовцы победили «Крылья Советов» (3:1) в дебютном матче Гусева.

– Нейтральным болельщикам, или, в особенности, болельщикам «Крыльев» может показаться, что «Динамо» повезло обыграть соперника в меньшинстве, ещe и на выезде. Согласны вы ли с этим? И какие у вас вообще эмоции после матча?

– Как понять «повезло»? Это не очень подходящее и хорошее слово по отношению к нам в этой игре.

Да, мы остались в меньшинстве, но несмотря на это продолжали выполнять установку тренерского штаба. Все бились, все старались. Не на 100%, а даже на 150.

И как результат – победили. Даже в меньшинстве. Даже на выезде.

– «Динамо» прежде всего очень хорошо и надeжно сыграло в обороне. Как удалось наладить оборонительные действия так резко при новом тренере, после ухода Марцела Лички?

– А у нас что, в последнее время были проблемы в обороне? Давайте вспомним последние игры: со «Спартаком», с «Зенитом». Много создавали нам?

У «Зенита» в первые 20 минут было небольшое преимущество, а в остальном почти без моментов. Со «Спартаком» почти также.

Я думаю, «Динамо» при Личке скорее стереотипно считалось командой, которая плохо играет в обороне, которая разбалансирована. Но это ложные стереотипы, нужно уходить от них.