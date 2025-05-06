Личка: «Зенит» – лучшее, что есть в России»

Экс-тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о несостоявшемся переходе Дмитрия Скопинцева в «Зенит».

– Как вы отреагировали на интерес «Зенита» к Скопинцеву зимой 2024-го? Он хотел уйти.

– Все знают, что два года в «Динамо» я всегда хотел левого защитника. Если бы Скопинцев ушел, может, было бы легче попросить у руководства левого защитника.

Я был бы не против ухода Скопинцева в «Зенит». Если бы «Динамо» договорилось с «Ботафого» по Бителло, я только пожелал бы удачи Бителло и искал бы другой вариант на его позицию.

Никогда не буду удерживать игрока. Я понимаю, что сейчас «Зенит» – лучшее, что есть в России. Если бы «Динамо» отпускало Скопинцева, а он хотел бы уйти, я его не тормозил бы.

Скопинцев может сыграть очень хороший матч, в том числе сложный, а в следующую игру – как будто другой игрок.