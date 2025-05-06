Мостовой предложит свою кандидатуру «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой готов работать в штабе «Динамо» с исполняющим обязанности главного тренера Роланом Гусевым.

– Хотели бы присоединиться к Ролану и поработать в «Динамо»?

– Во‑первых, Ролан сам еще исполняет обязанности. Наверняка, они кого‑то ищут. О своих намерениях я говорил, я всегда открыт для всех. Работать в штабе – самое лучшее! Там сидит человек 15, и я бы сидел. Сколько там людей было! Главное – вовремя обняться, по руке похлопать. Это и я бы сделал! Ролану напишу, скажу: «Давай объединяться».