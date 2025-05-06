Абаскаль – о шансах «Спартака» в Кубке: «Очень близок к победе»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что московский клуб близок к победе в кубковом турнире.

– В этом сезоне у «Спартака» единственная цель – Кубок России. Как оцените шансы на победу в турнире?

– Думаю, они достаточно велики. В конце концов, когда ты усиливаешься и инвестируешь такие средства в состав, чтобы стать более конкурентоспособным, ты должен стремиться к титулам. И сейчас «Спартак» очень близок к победе.

– В последние месяцы появляется все больше информации о возможном возвращении российских клубов и сборных в международные турниры. Вы тоже этого ждете?

– Надеюсь, что это случится. И чем скорее, тем лучше.