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  • Абаскаль – о шансах «Спартака» в Кубке: «Очень близок к победе»

Абаскаль – о шансах «Спартака» в Кубке: «Очень близок к победе»

6 мая, 13:09
2

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что московский клуб близок к победе в кубковом турнире.

– В этом сезоне у «Спартака» единственная цель – Кубок России. Как оцените шансы на победу в турнире?

– Думаю, они достаточно велики. В конце концов, когда ты усиливаешься и инвестируешь такие средства в состав, чтобы стать более конкурентоспособным, ты должен стремиться к титулам. И сейчас «Спартак» очень близок к победе.

– В последние месяцы появляется все больше информации о возможном возвращении российских клубов и сборных в международные турниры. Вы тоже этого ждете?

– Надеюсь, что это случится. И чем скорее, тем лучше.

  • 15 мая «Спартак» сыграет в финале Пути регионов FONBET Кубка России с «Ростовом». Матч начнется в 20:00 мск.
  • Суперфинал турнира запланирован на 1 июня.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Абаскаль Гильермо
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Комментарии (2)
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СильныйМозг
1746526776
Вроде, проснулся в 10:00. А до сих пор стыдно за спартаГ.
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