Пономарев оценил в процентах роль Станковича в неудачах «Спартака»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о потере «Спартаком» шансов на завоевание чемпионского титула в этом сезоне.

«У них уже разрыв [с лидером чемпионата «Краснодаром»] в 10 очков. Не определишь, почему команда сдает свои позиции и играет неподобающим образом, не может показать хорошую игру.

Это очень сложный вид спорта. Не бег на 100 метров, 1000 метров, не прыжки в высоту. Вот в чем дело: там результат ясен, а здесь – нет.

В принципе, большинство факторов зависит от тренера – следить за каждым игроком, за его состоянием, его отношением в коллективе. И поддерживать его хорошую физическую, тактическую, техническую форму. Вот и все.

Ответственность на нем. Конечно, от Деяна Станковича многое зависит. Всегда. По сути, 60–70% – тренер. Все остальное спортсмен должен делать сам – готовиться к играм и следить за собой», – сказал Пономарев.