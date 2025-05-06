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  • Пономарев оценил в процентах роль Станковича в неудачах «Спартака»

Пономарев оценил в процентах роль Станковича в неудачах «Спартака»

6 мая, 12:30
10

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о потере «Спартаком» шансов на завоевание чемпионского титула в этом сезоне.

«У них уже разрыв [с лидером чемпионата «Краснодаром»] в 10 очков. Не определишь, почему команда сдает свои позиции и играет неподобающим образом, не может показать хорошую игру.

Это очень сложный вид спорта. Не бег на 100 метров, 1000 метров, не прыжки в высоту. Вот в чем дело: там результат ясен, а здесь – нет.

В принципе, большинство факторов зависит от тренера – следить за каждым игроком, за его состоянием, его отношением в коллективе. И поддерживать его хорошую физическую, тактическую, техническую форму. Вот и все.

Ответственность на нем. Конечно, от Деяна Станковича многое зависит. Всегда. По сути, 60–70% – тренер. Все остальное спортсмен должен делать сам – готовиться к играм и следить за собой», – сказал Пономарев.

  • «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ с 51 очком после 27 туров. Отставание от идущего 3-м ЦСКА составляет 1 очко.
  • В 9 матчах РПЛ в 2025 году красно-белые набрали 14 очков.
  • Станкович возглавляет «Спартак» с июня прошлого года.

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Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Пономарев Владимир
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Комментарии (10)
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рылы
1746524136
лысый, заплати за разбитое стекло в ростове! до сих пор уворачивается от оплаты, зато прыгает, как псих!
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timlusaeko
1746525558
Когда-то писали, что в телегах один обман по прогнозам на спорт. Есть сайт отличный и проверенный. Матч ТВ о них говорил. В любом поиске ищем «серебряный прогноз сервис». Выходят в первых позициях. До победы играют. Гарантии. КФ отличные.
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СильныйМозг
1746525767
Да даже на стадионе Спартака, уборщицы моют полы на половину и грязной тряпкой. Это фсе ради болел, чтобы они чувствовали себе, как дома.
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FWSPM
1746526784
сколько еще лет нужно и уволенных тренеров что бы понять то что денисов и летвинов это не футболисты для борьбы за титул?
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slavа0508
1746530263
Ну да ну да . главное всё же . что был качественный материал из чего лепить команду из дерьма не вылепить конфетку ...это как собрать мерс из дешёвых материалов будет ****** а не мерс . так и здесь ..
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andr45
1746531596
И этот несостоявшийся уголовничек вылез, торгаш оружием, понимаешь ли)) А подсчитать в процентах роль Николича, Семака, Лички, Галактионова, Слишковича в неудачах в неудачах своих команд смогёшь? Или ты считаешь, что «претензии к Станковичу (Абаскалю, Ваноли, Тедеско, Кахигао, Амаралу, Эшуорту) есть всегда и их много.»
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FROLL007
1746533782
Всего лишь пара шагов до их 6 места. Гыгыгы
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