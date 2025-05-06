Пономарев оценил в процентах роль Станковича в неудачах «Спартака»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о потере «Спартаком» шансов на завоевание чемпионского титула в этом сезоне.
«У них уже разрыв [с лидером чемпионата «Краснодаром»] в 10 очков. Не определишь, почему команда сдает свои позиции и играет неподобающим образом, не может показать хорошую игру.
Это очень сложный вид спорта. Не бег на 100 метров, 1000 метров, не прыжки в высоту. Вот в чем дело: там результат ясен, а здесь – нет.
В принципе, большинство факторов зависит от тренера – следить за каждым игроком, за его состоянием, его отношением в коллективе. И поддерживать его хорошую физическую, тактическую, техническую форму. Вот и все.
Ответственность на нем. Конечно, от Деяна Станковича многое зависит. Всегда. По сути, 60–70% – тренер. Все остальное спортсмен должен делать сам – готовиться к играм и следить за собой», – сказал Пономарев.
- «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ с 51 очком после 27 туров. Отставание от идущего 3-м ЦСКА составляет 1 очко.
- В 9 матчах РПЛ в 2025 году красно-белые набрали 14 очков.
- Станкович возглавляет «Спартак» с июня прошлого года.