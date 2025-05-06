Мостовой назвал условие для приостановки розыгрыша РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на возможное возвращение экс-главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в РПЛ.
«Ни в коем случае! Если Абаскаль вернется, то надо приостановить РПЛ! Это уже до смешного доходит. Всe происходит так, как я говорил. Они все пытаются вернуться сюда.
Сколько таких было, как Абаскаль? Ладно, если это футбольный человек, но они еще и нефутбольные. В нашей стране столько футбольных людей, а всe доходит до абсурда. Кошмар!» – сказал Мостовой.
- Абаскаль возглавлял «Спартак» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го.
- Ранее испанский специалист ответил на вопрос о желании поработать в России: «Я уже говорил, что моя работа в России не закончена».
Источник: «Матч ТВ»