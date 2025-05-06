Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Мостовой назвал условие для приостановки розыгрыша РПЛ

6 мая, 12:19
2

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на возможное возвращение экс-главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в РПЛ.

«Ни в коем случае! Если Абаскаль вернется, то надо приостановить РПЛ! Это уже до смешного доходит. Всe происходит так, как я говорил. Они все пытаются вернуться сюда.

Сколько таких было, как Абаскаль? Ладно, если это футбольный человек, но они еще и нефутбольные. В нашей стране столько футбольных людей, а всe доходит до абсурда. Кошмар!» – сказал Мостовой.

  • Абаскаль возглавлял «Спартак» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го.
  • Ранее испанский специалист ответил на вопрос о желании поработать в России: «Я уже говорил, что моя работа в России не закончена».

Еще по теме:
Мостовой: «Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил»
Мостовой заявил о бессмысленности борьбы за топ-3 в РПЛ 12
Мостовой – о критиках Соболева: «Обычно те кричат, которые в футбол никогда не играли» 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1746524478
...достали, вы-писарчуки, со своим порожняком на тему Абаскаль-Мостовой...
Ответить
andr45
1746548179
ТРЕНЕРЫ-ИНОСТРАНЦЫ СПАРТАКА КАРРЕРА работал Главным тренером с 17 августа 2016 по 22 октября 2018 г. Первое и третье место, Суперкубок ТЕДЕСКО работал Главным тренером с 14 октября 2019 по 16 мая 2021 г. Второе место ВАНОЛИ работал Главным тренером с 17 декабря 2021 по  9 июня 2022 Кубок РФ АБАСКАЛЬ работал Главным тренером с 10 июня 2022 по 14 апреля 2024 г. Третье место ТРЕНЕРЫ-РОССИЯНЕ СПАРТАКА ЧЕРНЫШОВ работал Главным тренером с июня по сентябрь 2003 г. Запомнился допинговым скандалом ЧЕРЧЕСОВ работал Главным тренером с 19 июня 2007 г. по 14 августа 2008 г. Второе место АЛЕНИЧЕВ работал Главным тренером с 10 июня 2015 по по 5 августа 2016 г.Пятое место КАРПИН работал Главным тренером с 16 апреля 2009 по 19 апреля 2011 г. и с 26 ноября 2012 по 18 марта 2014 г. Два раза второе место
Ответить
Главные новости
Мостовой: «Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил»
13:51
Стало известно, когда Тюкавин возобновит тренировки с мячом
13:13
Назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ
12:28
9
Медведев сказал, как долго не будет играть Вендел
12:02
3
Червиченко: «Спартак» двигается, как сердечная кардиограмма»
11:55
5
Назначение Бискуповича в «Спартак» назвали кумовством
11:32
4
Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы
11:11
6
«Реал» согласовал контракт с новым тренером
10:55
Червиченко оценил шансы на чемпионство «Зенита» и «Краснодара»
10:05
4
Глушаков высказался о спаде в игре Угальде
09:56
2
Все новости
Все новости
Экс-защитник «Локомотива» назвал неизбежным назначение Ротенберга
13:38
Где смотреть матч ЦСКА – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:30
Где смотреть матч «Динамо Мх» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:27
Где смотреть матч «Оренбург» – «Химки»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:25
ВидеоСборная России и клубы РПЛ поздравили с Днем Победы
13:01
1
Защитник «Спартака» оценил судейство в РПЛ: «Ничего плохого сказать не могу»
12:45
4
Ерохин определил сильные стороны махачкалинского «Динамо» перед игрой с «Зенитом»
11:46
1
Назначение Бискуповича в «Спартак» назвали кумовством
11:32
4
Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы
11:11
6
Червиченко – о «Спартаке»: «Едва начинает хорошо играть – тут же все празднуют чемпионство»
10:46
3
Червиченко оценил шансы на чемпионство «Зенита» и «Краснодара»
10:05
4
Глушаков высказался о спаде в игре Угальде
09:56
2
Кержаков объяснил, почему у «Зенита» будет сложный матч с махачкалинским «Динамо»
09:20
1
Романцев высказался о давлении на «Зенит» в связи со 100-летием клуба
09:03
6
Канчельскис – о Соболеве: «Забьет еще – начнут отправлять в Европу»
08:34
4
Агент объяснил, почему Дзюба остается в «Акроне» вместо перехода в топ-клуб
08:27
11
«Зенит» отправится на матч с махачкалинским «Динамо» без Вендела
08:19
Мостовой заявил о бессмысленности борьбы за топ-3 в РПЛ
08:06
12
Защитником «Краснодара» заинтересовались в Европе
07:51
3
Семин назвал самую большую проблему РПЛ
01:02
3
Газзаев отреагировал на слова Вагнера Лава, назвавшего его самым жестким тренером в карьере
00:34
5
Рахимов оценил игру «Ростова» без Карпина
Вчера, 23:35
Мор составил топ-3 лучших российских вратарей
Вчера, 23:23
1
Вагнер Лав ответил на вопрос о футбольном долголетии
Вчера, 23:11
Семак оценил значение Дня Победы
Вчера, 22:59
Игнашевич спрогнозировал сроки возвращения российских команд в турниры УЕФА
Вчера, 22:34
1
Ловчев не отрекся от слов, что «Зенит» станет чемпионом
Вчера, 21:55
11
Константелиас из ПАОКа ответил на предложение «Зенита»
Вчера, 21:43
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 