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  • Радимов обрушился с критикой на судей РПЛ: «Позорище полное»

Радимов обрушился с критикой на судей РПЛ: «Позорище полное»

6 мая, 12:02
19

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов выразил недовольство работой арбитров в 27-м туре РПЛ.

– Про судейство мы уже говорим столько, но безобразие, которое там творится, ни в какие ворота не лезет. И, конечно же, не укладывается в название Премьер-лига и в те деньги, что вкладываются в команды. То есть судейство не соответствует уровню лиги и близко. Это всем понятно.

Тот же условный Карасев, который считался лучшим судьей, сколько он уже ошибок наделал. Если бы я в свое время перестал соответствовать уровню «Зенита», меня бы посадили на скамейку. А Карасев у нас судит!

А молодежь, которую подпускают судить, это вообще какой-то .... В Воронеже там бабушке любой на кухне было бы понятно, что на Литвинове – красная, а судья идет к ВАРу, смотрит там что-то...

– Да и в игре «Краснодара» с «Рубином» был любопытный момент, но там Левников пошел вопреки мнению ВАР и оставил Тормену в игре...

– Да, а еще в игре «Краснодара» и «Рубина» Левников поставил пенальти за игру рукой. В Петербурге Карасев не поставил пенальти в ворота Нижнего в абсолютно идентичном случае. Прошел один день! Что-то изменилось в правилах? И почему на ВАР не позвали Карасева? Или если они позвали Карасева на ВАР, то почему Карасев не пошел?

В очередной раз скажу – опубликуйте переговоры арбитров, и будет всем понятно. Либо Карасев послал всех, и не пошел. Либо Артур Федоров, который был на ВАР, просмотрел и не позвал. Кто-то профнепригоден, но мы об этом и так говорим уже постоянно. Потому что рукой Гоцук сыграл железно, просто очевиднейшая история.

Получается, едва чемпионскую интригу не убили, если бы «Зенит» не выиграл. Позорище полное, недоверие к судьям с каждым туром все больше и больше!

  • На 17-й минуте матча «Зенит» – «Пари НН» (2:1) главный арбитр Сергей Карасев не стал назначать пенальти в ворота нижегородцев за возможную игру рукой Кирилла Гоцука.
  • На 23-й минуте игры «Факел»«Спартак» (0:0) защитник гостей Руслан Литвинов сфолил на нападающем воронежцев Алексее Каштанове, лишив того явной возможности забить гол. Главный арбитр Ранэль Зияков сначала показал спартаковцу желтую карточку, но ВАР позвал судью изучить момент. После этого рефери изменил решение и удалил защитника.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Радимов Владислав Карасев Сергей
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Комментарии (19)
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NewLife
1746523669
Все последние годы, когда админ ресурс и судейская ангажированность работали на полную катушку в пользу б@мжатника, отнимая очки у конкурентов и беспредельничая на поле, что-то не было слышно воплей о плохом судействе и не было истеричной пантомимы Семака у кромки.
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АлексМак
1746523831
так и есть, и кроме всего прочего, им отдан приказ,- тянуть все московские клубы наверх, за все места.
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R_a_i_n
1746523833
Вспоминаю как совсем недавно у Спартака каждый второй гол отменяли. Все эти легенды болотные сидели тихо и сопели.
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СильныйМозг
1746524388
А я верю в наших судей! Все они топчики! Им просто не доверяет серьёзные матчи. Я бы на 1 год назначил наших судей на матчи ЛЧ и ЛЕ, на фсе матчи. Народ требует хлеба и зрелища!!!!! :)))
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timlusaeko
1746525564
Из соображений безопасности не стоит даже обращать внимание на все телеграмм-каналы и паблики по прогнозам на спорт – один обман. Есть шикарный и проверенный сервис. Найти можно в Яндексе по фразе «серебряный прогноз сервис». С 2013 года работают. Гарантии.
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Persona_non_Grata
1746526210
Это заговор против Зенита !!! Думаю без масонов тут не обошлось !!! )))...
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saf05
1746526672
Что-то Буланов почуял, опу рвет последнее время
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FCSpartakM
1746528752
Ну в целом он прав, за исключением истерии с рукой Гоцука, там даже в слоумоу не видно, где Гоцук сыграл, если мистер Ясный Свет постоянно говорит о духе футбола и первый, кто утверждал, что рука Абдулкадырова или как его там не наказуема, то какого черта ты тут втираешь на каждом интервью про какую-то руку у Пари.
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Aндрей-кадулин-google
1746539596
Квадроберы тушинские повылезали
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Gospod
1746540831
100 согласен.. Якимов в ценьре пля свалил зенитовца- прямая красная!!! Отмегили.. и что? Факел иору ПРОИГРАЛ! Литвигов валит прямо около шьрафной... желтая.. потом Вар.. отмена... а с руками ВООБЩЕ сто зотят то и таорят.. жто касаетмя ВСНХ судей! Пора уже установить праыила- попала в руку- все ПЕНАЛЬТИ! И никаких вопросов. Поячь руки. Зацепил за майку- ПЕНАЛЬТИ. НЕ хрена рукамт хватать.. потом ттпускать типа я не причем. Плечо- это до рукава! Рукава ИЩМЕРЧть!!
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