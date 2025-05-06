Радимов обрушился с критикой на судей РПЛ: «Позорище полное»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов выразил недовольство работой арбитров в 27-м туре РПЛ.
– Про судейство мы уже говорим столько, но безобразие, которое там творится, ни в какие ворота не лезет. И, конечно же, не укладывается в название Премьер-лига и в те деньги, что вкладываются в команды. То есть судейство не соответствует уровню лиги и близко. Это всем понятно.
Тот же условный Карасев, который считался лучшим судьей, сколько он уже ошибок наделал. Если бы я в свое время перестал соответствовать уровню «Зенита», меня бы посадили на скамейку. А Карасев у нас судит!
А молодежь, которую подпускают судить, это вообще какой-то .... В Воронеже там бабушке любой на кухне было бы понятно, что на Литвинове – красная, а судья идет к ВАРу, смотрит там что-то...
– Да и в игре «Краснодара» с «Рубином» был любопытный момент, но там Левников пошел вопреки мнению ВАР и оставил Тормену в игре...
– Да, а еще в игре «Краснодара» и «Рубина» Левников поставил пенальти за игру рукой. В Петербурге Карасев не поставил пенальти в ворота Нижнего в абсолютно идентичном случае. Прошел один день! Что-то изменилось в правилах? И почему на ВАР не позвали Карасева? Или если они позвали Карасева на ВАР, то почему Карасев не пошел?
В очередной раз скажу – опубликуйте переговоры арбитров, и будет всем понятно. Либо Карасев послал всех, и не пошел. Либо Артур Федоров, который был на ВАР, просмотрел и не позвал. Кто-то профнепригоден, но мы об этом и так говорим уже постоянно. Потому что рукой Гоцук сыграл железно, просто очевиднейшая история.
Получается, едва чемпионскую интригу не убили, если бы «Зенит» не выиграл. Позорище полное, недоверие к судьям с каждым туром все больше и больше!
- На 17-й минуте матча «Зенит» – «Пари НН» (2:1) главный арбитр Сергей Карасев не стал назначать пенальти в ворота нижегородцев за возможную игру рукой Кирилла Гоцука.
- На 23-й минуте игры «Факел» – «Спартак» (0:0) защитник гостей Руслан Литвинов сфолил на нападающем воронежцев Алексее Каштанове, лишив того явной возможности забить гол. Главный арбитр Ранэль Зияков сначала показал спартаковцу желтую карточку, но ВАР позвал судью изучить момент. После этого рефери изменил решение и удалил защитника.