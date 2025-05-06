Селюк резко высказался об экспертах «Матч ТВ»: «Раньше сидели пропитые физиономии, которых выгнали отовсюду»

Агент Дмитрий Селюк рассазал, почему у клубов РПЛ возникают проблемы с поиском тренеров.

«Поиск тренеров для команд РПЛ – это проблема. Кого брать? Экспертов с «Матч ТВ»? Это ж вообще какой позор! Я надеюсь, «Матч» это прочитает.

У них постоянный эксперт – Григорян. Его уже выгнали даже из Медиалиги. Просто человека выгнали отовсюду вообще: и из женского футбола, и из мужского, и из Медиалиги.

Этот чудак не может даже в Медиалиге удержаться, но приходит и рассказывает, что «здесь надо туда, Моуринью неправильно делает, Анчелотти ошибается». И только Григорян знает, как делать правильно. Единственное только – отовсюду выгнали.

И это большая проблема российского футбола. Они все ходят по кругу, их выгоняют, они умничают, приходят на телевидение, обливают других грязью, а сами они молодцы. Хорошо хоть сейчас начали подтягивать футболистов. А раньше сидели пропитые физиономии, которых выгнали отовсюду. И они рассказывают, как надо тренировать», – сказал Селюк.