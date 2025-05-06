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  • Селюк резко высказался об экспертах «Матч ТВ»: «Раньше сидели пропитые физиономии, которых выгнали отовсюду»

Селюк резко высказался об экспертах «Матч ТВ»: «Раньше сидели пропитые физиономии, которых выгнали отовсюду»

6 мая, 11:18
8

Агент Дмитрий Селюк рассазал, почему у клубов РПЛ возникают проблемы с поиском тренеров.

«Поиск тренеров для команд РПЛ – это проблема. Кого брать? Экспертов с «Матч ТВ»? Это ж вообще какой позор! Я надеюсь, «Матч» это прочитает.

У них постоянный эксперт – Григорян. Его уже выгнали даже из Медиалиги. Просто человека выгнали отовсюду вообще: и из женского футбола, и из мужского, и из Медиалиги.

Этот чудак не может даже в Медиалиге удержаться, но приходит и рассказывает, что «здесь надо туда, Моуринью неправильно делает, Анчелотти ошибается». И только Григорян знает, как делать правильно. Единственное только – отовсюду выгнали.

И это большая проблема российского футбола. Они все ходят по кругу, их выгоняют, они умничают, приходят на телевидение, обливают других грязью, а сами они молодцы. Хорошо хоть сейчас начали подтягивать футболистов. А раньше сидели пропитые физиономии, которых выгнали отовсюду. И они рассказывают, как надо тренировать», – сказал Селюк.

  • 58-летний Александр Григорян в РПЛ работал главным тренером «Анжи» и «Тамбова». Также он был главным тренером еще 7 российских и 2 армянских клубов.
  • Также Григорян был главным тренером 4 российских команд в женском футболе и 2 в медиафутболе.

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Источник: Vprognoze.ru
Россия. Премьер-лига Григорян Александр Селюк Дмитрий
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Комментарии (8)
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АК 68
1746522077
Здесь Селюк прав, особенно насчёт Григоряна и пропитых физиономий.
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АлексМак
1746523952
теоретик))
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ilich55
1746524066
В коем веке соглашусь с Димой. СрачТВ это пристанище для не нужных и убогих, мнящих из себя экспертами. Где ещё можно заработать миллион деревянных в месяц просто за бредовые мысли в слух!?
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шахта Заполярная
1746526356
Селюк, не в бровь, а в глаз, так оно и есть.
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RUSARM
1746528164
Прав здесь Селюк,в кои то веки соглашусь! А про пропитые рожи,не в бровь,а в глаз!! Срач ТВ это ни о чем,только бабло урвать их задача!!!
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FCSpartakM
1746528515
Буквально недавно писал примерно то же, когда Григорян в очередной раз давал комментарий. Тут в целом ни в одном Григоряне дело. Туда приходят люди тип Сослана Гатагова с 15 матчами на взрослом уровне и кто-то в серьез должен его слушать?
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andr45
1746530772
Приятно,что даже Селюк наконец-то прозрел, и понял, что цена всем этим експертам ноль целых хрен десятых) Сборище никчемушников, способных импровизировать на тему «В России нет пока, команды хуже «Спартака»)))) Сами-то эти никчемушники НИЧЕГО из себя не представляют) Кто слышал о тренерских достижениях озлобленного Корнеева, клоуна Володьки, альфонса Радуева, вечно изгоняемого Юрана, неприкаянного Григоряна, обладателей придурковатой улыбки Корнаухова и Пименова, самодовольного болвана Игонина?
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The only one
1746530911
Трудно не согласиться.
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