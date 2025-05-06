Защитник «Ростова» высказался о мотивации команды на матч с «Зенитом»

Защитник «Ростова» Илья Вахания сказал, что на финише сезона РПЛ его команда не ищет мотивации в турнирной таблице.

– Что заставляет вашу команду биться в каждом матче чемпионата даже при том, что вылет не грозит и медали не светят?

– Мне кажется, любой футболист в любой игре должен выходить на поле и биться. Мы это понимаем. И мотивации не ищем конкретно в турнирной таблице. У нас мотивация – просто выходить на каждый матч и побеждать.

– Нет соблазна все силы сосредоточить уже на Кубке России?

– Нет. Мы максимально сконцентрированы и хотим выигрывать в каждом матче, независимо от того, в каком турнире играем. Цель на оставшуюся часть сезона – выиграть как можно больше матчей из оставшихся.

– В предпоследнем туре чемпионата у вас домашний матч с «Зенитом», борющимся с «Краснодаром» за золото. Есть желание повлиять на расклад в этой гонке и отобрать очки у Питера?

– Игра с «Зенитом» – это всегда для любого футболиста дополнительная мотивация. Поэтому проблем с желанием добиться победы в этом матче нет в любом случае. Независимо от того, какую борьбу «Зенит» ведет с «Краснодаром» за чемпионство и какой расклад будет у них перед предпоследним туром.