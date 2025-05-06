Корнеев раскритиковал тренеров «Спартака»: «Иногда не понимают, что делают»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о выступлениях «Спартака».

«Что касается чемпионата, то да, это полный провал. Да, был хороший отрезок, но у «Спартака» до сих пор нет четкого основного состава, многие решения по ходу матчей вызывают недоумение.

Как будто тренерский штаб, включая главного тренера, иногда не понимают, что делают! Не сказать, что игроки прибавляют индивидуально или как команда в целом, есть сомнения! Потрачены огромные средства, но не на позиции, которые нуждались в усилении, поэтому до сих пор нет баланса.

Только победа в Кубке может сгладить этот сезон, но надо еще пройти «Ростов». Ощущения, что «Спартак» легко в финал точно не выйдет», – сказал Корнеев.