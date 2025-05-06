Селюк: «Я понял, зачем Николич взял Пьянича в ЦСКА»

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о роли Миралема Пьянича в ЦСКА

Босниец перебрался в клуб РПЛ в сентябре прошлого года.

Он сделал 2 ассиста в 20 матчах.

«Я не скажу, что Пьянич – какой-то феноменальный игрок, но он очень многое дал ЦСКА. Я очень скептически относился к его подписанию. Но потом я понял, зачем его захотел Николич.

При всeм моeм уважении к Марко. Я его знаю ещe со времeн «Партизана». Николич сам до конца не тянет команду, которая стремится к чемпионству. Пьянич, как второй тренер.

И он не как обычно у нас принято – всегда кивает головой главному. Миралем в Италии, в Испании работал с лучшими специалистами. Он видел подход и тренерскую работу в «Барсе», «Ювентусе», «Роме».

Он очень много подсказывает Николичу. Во-вторых, он практически играющий тренер на поле. Он всегда командует, подсказывает.

Многие говорят, что при Николиче ЦСКА много забивает со стандартов. Это не при Николиче, а при Пьяниче. Он подаeт так, что любой угловой от ЦСКА становится опасным.

Армейцы заработали много очков за счeт стандартов. Пьянич много даeт в роли лидера», – сказал Селюк.