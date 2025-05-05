Рафинья из «Барселоны» мог стать чемпионом Европы: «К счастью, паспорт не пришел вовремя»

Вингер «Барселоны» Рафинья признался, что имел возможность выступать за другую сборную вместо Бразилии.

«Я был близок к тому, чтобы принять вызов в сборную Италии. Я должен был поехать на Евро-2020. Я был практически готов. К счастью, паспорт не пришел вовремя.

Мне звонили из сборной Италии. Жоржиньо часто звонил мне. Итальянские тренеры подготовили для меня фантастический проект, который произвел на меня большое впечатление.

Но в глубине души я все еще надеялся, что смогу надеть футболку сборной Бразилии», – рассказал Рафинья.