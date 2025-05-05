Рафинья из «Барселоны» мог стать чемпионом Европы: «К счастью, паспорт не пришел вовремя»

Вингер «Барселоны» Рафинья признался, что имел возможность выступать за другую сборную вместо Бразилии.
«Я был близок к тому, чтобы принять вызов в сборную Италии. Я должен был поехать на Евро-2020. Я был практически готов. К счастью, паспорт не пришел вовремя.
Мне звонили из сборной Италии. Жоржиньо часто звонил мне. Итальянские тренеры подготовили для меня фантастический проект, который произвел на меня большое впечатление.
Но в глубине души я все еще надеялся, что смогу надеть футболку сборной Бразилии», – рассказал Рафинья.
- Сборная Италии выиграла Евро-2020.
- У отца Рафиньи есть итальянское гражданство.
- Нападающий дебютировал за Бразилию в октябре 2021 года: 33 матча, 11 голов, 7 ассистов.
Источник: Sky Sport Italia