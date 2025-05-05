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  • Орлов удивился, что в пользу «Зенита» не назначили пенальти в игре с «Пари НН»

Орлов удивился, что в пользу «Зенита» не назначили пенальти в игре с «Пари НН»

Сегодня, 13:36
5

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал эпизод, случившийся на 17-й минуте матча «Зенит» – «Пари НН» в 27-м туре РПЛ. В нем главный арбитр Сергей Карасев не стал назначать пенальти в ворота нижегородцев за возможную игру рукой Кирилла Гоцука.

«Конечно, «Зенит» мог раньше сравнивать счет. И дело не только в упущенных Соболевым моментах. Почему в ворота гостей не поставили пенальти за руку Гоцука?

Меня очень сильно удивил в перерыве матча комментарий бывшего арбитра Алексея Николаева. Мол, это не фол.

Стоп! А кто разрешал Гоцуку обнимать Соболева в том эпизоде? Более того, мяч попадает защитнику в руку. Так? Но Николаев не увидел оснований для 11-метрового. Говорит, что был контакт мяча с пальцем.

А палец – это уже не рука, что ли? Что за странный довод? И потом Николаев добавляет: контакт не повлиял на эпизод! Ребята, ну это уже совсем из другой оперы...» – сказал Орлов.

  • В этом матче дублем у «Зенита» отметился Александр Соболев, забивший голы на 54-й и 83-й минутах. У «Пари НН» отличился Вячеслав Грулев на 14-й.
  • Петербургский клуб занимает 2-е место в РПЛ с 57 очками после 27 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Пари НН Зенит Орлов Геннадий
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Комментарии (5)
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СильныйМозг
1746441675
Пора привыкнуть, Соболев не играет больше за Спартак! Так бы, там была чистая красная карточка.
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Павелий
1746442559
Гена, сколько рук у Зенита пропустили - не счесть. А вообще по твоим словам надо матч начинать с пенальти в ворота соперников Зенита. Прямо сразу с точки, а не с центра поля. ЗПРФ!
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ПалкоВводецъ007
1746447235
Хряковские судьи пенальти дают бить только своему ручному клубу из Тушино. Гыгыгы
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FCSpartakM
1746457510
там и пальца не было, очередная питерская истерия. Он бы посмотрел на Мойзеса, который застопорил Бабича и сравнил уровень воздействия. Уже дошли до того, что хотят совсем на дурака чемпионат забрать и плакают по любому даже не спорному в целом эпизоду.
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saf05
1746458500
Генадий удивился, как так за все заплачено а пеналь не дали
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