Орлов удивился, что в пользу «Зенита» не назначили пенальти в игре с «Пари НН»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал эпизод, случившийся на 17-й минуте матча «Зенит» – «Пари НН» в 27-м туре РПЛ. В нем главный арбитр Сергей Карасев не стал назначать пенальти в ворота нижегородцев за возможную игру рукой Кирилла Гоцука.

«Конечно, «Зенит» мог раньше сравнивать счет. И дело не только в упущенных Соболевым моментах. Почему в ворота гостей не поставили пенальти за руку Гоцука?

Меня очень сильно удивил в перерыве матча комментарий бывшего арбитра Алексея Николаева. Мол, это не фол.

Стоп! А кто разрешал Гоцуку обнимать Соболева в том эпизоде? Более того, мяч попадает защитнику в руку. Так? Но Николаев не увидел оснований для 11-метрового. Говорит, что был контакт мяча с пальцем.

А палец – это уже не рука, что ли? Что за странный довод? И потом Николаев добавляет: контакт не повлиял на эпизод! Ребята, ну это уже совсем из другой оперы...» – сказал Орлов.