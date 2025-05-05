Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Орлов высказался о будущем Станковича в «Спартаке»

Сегодня, 12:15
12

Комментатор Геннадий Орлов не видит у «Спартака» повода расстаться с главным тренером команды Деяном Станковичем.

«Спартак» потерял очки в Воронеже. Все по делу. Литвинов и Денисов, увы, подвели команду в ряде игр. Теперь красно-белые сосредоточатся на Кубке.

Будущее Станковича? Считаю, «Спартаку» нужно его сохранить. Да, весной москвичи допускают осечки, но все равно – серб оживил команду. «Спартак» симпатично играет, претендует на победу в Кубке. Зачем же его убирать? К чему эти шараханья?

Даже если Станкович выйдет в финал Кубка, но не выиграет трофей, это не повод с ним расставаться. Положительная динамика видна невооруженным глазом», – сказал Орлов.

  • «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ с 51 очком после 27 туров.
  • В финале Пути регионов FONBET Кубка России красно-белые встретятся с «Ростовом».

Еще по теме:
Орлов отреагировал на увольнение Лички из «Динамо» 2
Орлов удивился, что в пользу «Зенита» не назначили пенальти в игре с «Пари НН» 5
Орлов оценил игру Соболева с «Пари НН» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Орлов Геннадий
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1746438243
положительная динамика была осенью а сейчас деградация ну и абсолютно необьяснимое упорство по постановке заведомо привозных игроков в старт. Если ему говорят их ставить это одно а если сам ставит это уже печально
Ответить
ПалкоВводецъ007
1746438259
Ссаная тряпка для этого физрука не за горами. Гыгыгы
Ответить
FWSPM
1746438287
Оставлять конечно нужно тренеру нужно минимум два сезона давать поработать
Ответить
СильныйМозг
1746438429
Очередной тренер на доске почёта Зенита, отлично выполняет свою работу. Хочется посмотреть, как в конце следующего сезона будет плющить болельщиков Спартака. :))))
Ответить
Бомжары
1746442321
глауное, чтобы из смердящего бЗдинита, не погнали тряпками из мусорных баков физрука симака.
Ответить
Главные новости
Орлов отреагировал на увольнение Лички из «Динамо»
18:29
2
ФотоАкинфеев хочет зарегистрировать товарный знак «нога бога»
18:15
3
Рафинья из «Барселоны» мог стать чемпионом Европы: «К счастью, паспорт не пришел вовремя»
17:57
1
Только одна команда одержала больше домашних волевых побед в РПЛ, чем «Зенит»
17:45
4
Стало известно, сколько «Реал» предложил «Ливерпулю», чтобы забрать Трента до клубного ЧМ
17:29
Баста уволил главного тренера «СКА-Ростова» после разговора с Глушаковым
17:15
3
Ашветия: «Грузинские семьи не отпускают сыновей играть в Россию»
16:30
5
Реакция Медведева на первый дубль Соболева в «Зените»
15:58
12
Спартаковец Абена прокомментировал потерю математических шансов на чемпионство
15:42
5
Вратарь ЦСКА раскрыл свои ежемесячные траты: «Это не секрет»
15:31
4
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Динамо»: 5 мая
17:18
2
Карпин оценил уровень сборной Нигерии
16:56
1
Ашветия: «Грузинские семьи не отпускают сыновей играть в Россию»
16:30
5
Джикия ответил, выплачивают ли зарплату в «Химках»
16:13
2
Реакция Медведева на первый дубль Соболева в «Зените»
15:58
12
Спартаковец Абена прокомментировал потерю математических шансов на чемпионство
15:42
5
Вратарь ЦСКА раскрыл свои ежемесячные траты: «Это не секрет»
15:31
4
Аршавин выбрал трех ключевых игроков «Зенита»
15:17
6
Ашветия объяснил, почему сборная Грузии не будет играть с Россией
15:09
17
«Зенит» побил рекорд РПЛ в тандеме с судьей Карасевым
14:52
20
Букмекеры оценили шансы «Краснодара» и «Зенита» выиграть РПЛ
14:18
4
Соболев повторил достижение Дриусси и Дзюбы
13:50
1
Орлов удивился, что в пользу «Зенита» не назначили пенальти в игре с «Пари НН»
13:36
5
Дзюба ответил Комличенко, который назвал его «рукастым»: «Это воспитание такое, пусть останется на его совести»
13:29
5
Дани Алвес может перейти в российский клуб
13:03
3
Орлов оценил игру Соболева с «Пари НН»
12:53
2
Орлов высказался о будущем Станковича в «Спартаке»
12:15
12
Игрок «Ростова» повторил рекорд РПЛ по голам среди защитников
12:10
Орлов раскритиковал Глушенкова: «Какую игру он уже проваливает этой весной?!»
11:53
10
ФотоРПЛ определила номинантов на звание лучшего игрока апреля
11:39
4
Бывший вице-президент «Динамо»: «Чеботина и Крид не принесли трофеев»
11:33
1
Тренер «Севильи» заинтересован в Тикнизяне
11:03
3
Титов объяснил, почему желает чемпионства «Краснодару»
10:54
9
Мостовой оценил решение «Локомотива» выпустить 11 россиян на поле
10:40
Две причины невыразительной игры «Спартака» против «Факела» по версии Рябчука
10:34
5
Асхабадзе ответил Дзюбе: «На его месте я сам бы в «Факел» не пошел»
10:25
2
Семак объяснил, почему убрал Глушенкова с поля после первого тайма игры с «Пари НН»
09:57
3
Ловчев назвал проблему всех клубов РПЛ
09:47
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 