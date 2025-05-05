Орлов высказался о будущем Станковича в «Спартаке»

Комментатор Геннадий Орлов не видит у «Спартака» повода расстаться с главным тренером команды Деяном Станковичем.

«Спартак» потерял очки в Воронеже. Все по делу. Литвинов и Денисов, увы, подвели команду в ряде игр. Теперь красно-белые сосредоточатся на Кубке.

Будущее Станковича? Считаю, «Спартаку» нужно его сохранить. Да, весной москвичи допускают осечки, но все равно – серб оживил команду. «Спартак» симпатично играет, претендует на победу в Кубке. Зачем же его убирать? К чему эти шараханья?

Даже если Станкович выйдет в финал Кубка, но не выиграет трофей, это не повод с ним расставаться. Положительная динамика видна невооруженным глазом», – сказал Орлов.