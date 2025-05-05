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  • Орлов раскритиковал Глушенкова: «Какую игру он уже проваливает этой весной?!»

Орлов раскритиковал Глушенкова: «Какую игру он уже проваливает этой весной?!»

Сегодня, 11:53
10

Комментатор Геннадий Орлов подвел итоги матча 27-го тура РПЛ «Зенит» – «Пари НН» (2:1).

«Что поделать – концовка чемпионата. Все нервничают, допускают ошибки. Психология. «Спартак» не смог обыграть «Факел», ЦСКА потерял очки в Грозном, «Краснодар» испытывал серьезные проблемы во втором тайме матча с «Рубином». Все бьются, все сопротивляются, никто никому не намерен уступать.

Вот и «Зенит» довольно долго не мог распечатать ворота «Пари НН». Хотя Соболев мог, наверное, пять забить. Пять! В итоге оформил дубль. Ну и то хорошо. Помог команде, помог Сергею Богданычу, принес важную победу.

Но концовка матча получилась для хозяев какой-то скомканной. Все смешалось, игроки поменялись позициями. У нижегородцев был хороший момент, но Латышонок выручил, успел поднять руку.

Видно, что Лусиано не до конца готов, поэтому и вышел только на замену.

Ну а Глушенков... Сложно комментировать. Не попал в игру в очередной раз. Не попадает в створ, какой брак в передачах... Не может выйти на свой оптимальный уровень. И я не уверен, увидим ли мы прежнего Глушенкова.

Возможно, он просто не мастер, а пока еще полумастер. Может быть, где-то не хватает профессионализма. Ну нельзя же так! Какую игру он уже проваливает этой весной?! Семак не от хорошей жизни меняет его в перерыве...» – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Пари НН Зенит Глушенков Максим Орлов Геннадий
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Комментарии (10)
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СильныйМозг
1746436040
Да уж, дельфин много моментов запорол. Вчера слушал комментаторов матча и подумал, а почему Орлов не комментирует матчи Спартака? :)))
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Kollljan
1746438039
Просто нужно сказать честно и прямо - Глушенков оказался мыльным пузырём. Думаю, что в межсезонье, летом, по нему будет принято решение.
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FWSPM
1746438113
делать ставку на поспартиста последнее дело
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Павелий
1746438238
Гена, для тебя и для Глушенкова уже давно есть название - полупокеры. Языком трещите, а толку - ноль.
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ПалкоВводецъ007
1746438396
У Глушенкова после двух травм как отрезало. Лохом стал, как спартач. Гыгыгы
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NewLife
1746439565
По-моему, проблема не в Глушенкове, а в Семаке. Глушенков игрок последнего паса на острие атаки с выходом на убойную позицию, до травмы он все свои голы так забил. Но Семак держит его в полузащите под нападением, так как на его место ставит то Кассьеру, то Соболя, то Лусиану. Теперь появился Энрике, который играет лучше Глушенкова под нападением, и Максиму просто нет места в этой схеме игры. Видно, что он это понимает и злится.
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Бомжары
1746441911
физрук симак в растерянности, бегал, махал руками, что то пытался сказать судейкам(видимо напоминал, что оные плохо отрабатывают аванс), и видимо энтот физрук не знает куда пристроить энтого игрулю. бЗдинит это мусорный бак, по переделке игроков в игруль в ногомяч.
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шахта Заполярная
1746443473
Вы что думали, что глушенок будет пупок рвать постоянно, нет конечно, ведь жизнь удалась, зачем напрягаться
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