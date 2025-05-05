Титов объяснил, почему желает чемпионства «Краснодару»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о своих симпатиях в чемпионской гонке РПЛ.

– На ваш взгляд, кто в итоге возьмет золото чемпионата? Вы хотели бы, чтобы чемпионом стал «Краснодар»?

– Я не фанат «Зенита» и не болельщик «Краснодара». У меня есть симпатии к господину Галицкому. Человек, который сделал сам эту команду и вкладывает средства в клуб, в город. Я уверен, что он продолжит это делать. И это все знают, болельщики понимают. Поэтому чисто с этой точки зрения, что команда заслужила, я пожелаю, чтобы чемпионом стал «Краснодар».

Но если это сделает «Зенит», значит «Зенит» заслужил седьмое чемпионство подряд. И здесь с этим ничего поделать нельзя. Команда выиграла, значит, она это заслужила. Как? Другой вопрос. Через ошибки соперников, через свои ошибки и так далее. Но это надо просто принимать как есть.