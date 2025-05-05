Асхабадзе ответил Дзюбе: «На его месте я сам бы в «Факел» не пошел»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о нападающем «Акрона» Артеме Дзюбе.

После матча 24‑го тура РПЛ Дзюба заявил, что Асхабадзе «зарубил» его трансфер в «Факел» в летнее трансферное окно и отправил на камеру воздушный поцелуй.

– После матча с «Акроном» Дзюба в микст‑зоне передал вам привет.

– Артем бы не передавал мне привет, если бы не было провокационного вопроса со стороны журналиста.

– Как вы эту ситуацию восприняли?

– Я знаю Артема давно. Никаких разговоров со стороны тогдашнего главного тренера Пятибратова на тот момент, что он хочет видеть Дзюбу в команде, не было. Этот вопрос не ко мне. Если журналист где‑то прочитал вброс, что Артем должен был оказаться здесь, то лично главный тренер со мной на эту тему не разговаривал ни разу.

– То есть вы не рассматривали Артема?

– Мы могли рассматривать кого угодно. Но мы понимаем свои возможности. Я бы на месте Дзюбы сам бы сюда не пошел. В его возрасте получать минимальные деньги, играть на искусственном газоне с закрытым аэропортом – эта ситуация была бы неразрешима. А то, что Дзюбу спровоцировали, а он ответил в своей манере – окей. Бог всем судья.