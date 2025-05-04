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  • Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Пари НН»

Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Пари НН»

Вчера, 22:19
3

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 27-го тура РПЛ «Зенит» – «Пари НН» (2:1).

«Пожалуй, никогда не видел такое количество чистых голевых моментов у одного футболиста в одном матче, как сегодня в игре «Зенита» с «Пари НН» у Александра Соболева. Он должен был забивать ШЕСТЬ мячей – два в первом тайме, четыре во втором.

Забил два. И этого оказалось достаточно, чтобы принести петербуржцам, вначале пропустившим от Вячеслава Грулeва, гораздо более сложную победу, чем все ожидали. Этот матч стал первым в чемпионате, после которого Сергей Семак может сказать руководству: «Теперь понимаете, зачем мне был нужен Соболев?».

Нижний бился до последнего, и, не заглядывая в продвинутую статистику, боюсь даже представить, сколько у команды Виктора Гончаренко сблокированных ударов. И даже после второго гола Соболева Евгению Латышонку пришлось дважды тащить. Во втором случае, коснись при угловом Виктор Александров мяча на ближней штанге и измени его направление хотя бы чуть более заметно, шансов у вратаря был бы минимум.

Я был уверен, что «Зенит» возьмет эти три очка гораздо спокойнее, – но он их взял, и это всe, что теперь имеет значение. Между «Краснодаром» и Питером – снова четыре очка, только теперь три тура.

И игра 10 мая ЦСКА – «Краснодар», как и ожидалось, становится в концовке чемпионата ключевой. Если «быкам» удастся выиграть, с чемпионом, по сути, все будет ясно. Но даже в случае ничьей еще одна потеря очков станет для «быков» роковой», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Пари НН Зенит
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Комментарии (3)
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ZeBolotny
1746398139
А Рабинер типа очень разбирается в футболе?))) Чтобы появились голевые моменты, нужно их создать и это у Соболева получалось, что тоже нужно уметь. Не каждый так умеет работать в штрафной площади, на "втором этаже". Пожалуй что Артём Дзюба в этом очень хорош, но у него уже возраст не позволяет делать некоторые вещи, которые должен уметь хороший центральный нападающий.
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власик
1746422578
бездарная игра зенита. навал, бессмысленные передачи, много игры назад, проигрышы в подборах. Хуже всего с грамотными перемещениями игроков на поле. ОБОСТРЯЮЩИЙ ПАС ОТДАТЬ НЕКОМУ
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