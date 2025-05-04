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Дзюба пропустит матч легенд «Зенита»: раскрыта причина

Вчера, 21:02
7

Представитель Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал невключение нападающего «Акрона» в список участников матча легенд «Зенита».

«Артем не сможет принять участие по техническим причинам. У «Акрона» 25 мая, в день матча «Зенита, запланировано мероприятие, Артем просто по логистике не сможет.

Если бы матч «Зенита» был позже, Артем бы с удовольствием принял в нем участие. Никакой крамолы в этом нет, так просто сложились технические и логистические обстоятельства», – сказал Гольдман.

  • Дзюба был в «Зените» в 2015-2022 годах.
  • В 249 матчах за петербуржцев у Артема 108 голов, 70 ассистов.
  • «Зенит» 25 мая отпразднует 100-летие, к чему и приурочен матч легенд.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит Дзюба Артем
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Комментарии (7)
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Mirak92
1746384024
Побрезговал Зенит, а то дурачек в костюме спайдер мена еще придет, да приставать в раздевалке к мужикам начнет, ну его на..
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Romeo 123
1746384766
Дрочер есть дрочер . Обиженка
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Artemka444
1746384875
Да обосрался он просто ехать
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mutabor0992
1746386000
Просто гольдман сказал...Не ехать!
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R_a_i_n
1746386746
Брехня, просто дрочер всея Руси на столько токсичен, что даже приютивший его Питер не хочет снова мараться.
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Plyash
1746389268
Да никакая не легенда этот Дзюбло,забыли уже про него в Питере. Легендой ему теперь только в Акроне разве что быть,заслужил...
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Борис34684
1746413874
Ну как же верим, верим.
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