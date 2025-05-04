Дзюба пропустит матч легенд «Зенита»: раскрыта причина

Представитель Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал невключение нападающего «Акрона» в список участников матча легенд «Зенита».

«Артем не сможет принять участие по техническим причинам. У «Акрона» 25 мая, в день матча «Зенита, запланировано мероприятие, Артем просто по логистике не сможет.

Если бы матч «Зенита» был позже, Артем бы с удовольствием принял в нем участие. Никакой крамолы в этом нет, так просто сложились технические и логистические обстоятельства», – сказал Гольдман.