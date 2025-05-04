Шалимова раскритиковали за ничью «Факела» со «Спартаком»: «Очень плох как тренер»

Чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов недоволен работой главного тренера «Факела» Игоря Шалимова в матче со «Спартаком» (0:0).

С 23-й минуты воронежцы были в большинстве после удаления Руслана Литвинова.

«Факел» идет на последнем месте.

Следующий соперник – «Локомотив» (11 мая).

– Шалимов показал, что он очень плох как тренер в матче со «Спартаком». Они играли 11 на 10 большую часть матча, но те, кто включил игру в конце первого тайма, не поверили бы, что воронежцы в большинстве. Матч‑менеджмент от Шалимова плохой, установка на игру, видимо, тоже безобразная. У «Факела» не было желания выиграть матч.

Они всю игру были в большинстве, но не пытались напрягать «Спартак». Может, установка прошла не в том духе, хотели поймать «Спартак» на ошибках, но игра поменялась после удаления. Нужно было срочно менять футбол после удаления Литвинова, но у воронежцев не было желания победить.

– Они вылетят из РПЛ с такой игрой?

– Я бы хотел, чтобы они вылетели с такой игрой.