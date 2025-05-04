Станкович признал неготовность «Спартака» в начале матча с «Факелом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после гостевого матча 27‑го тура РПЛ с «Факелом» (0:0) признал, что в меньшинстве его команда играла лучше, чем в полном составе.

– Как получилось, что команда в меньшинстве сыграла лучше, чем в равных составах?

– Мне тоже так показалось.

– Вы спросили об этом у футболистов?

– Я задавал этот вопрос не только сегодня, уже сто раз. Мы готовили план на игру, обсуждали, но оказались не готовы. Удаление сильно повлияло на ход игры и на нас. Но в какой-то мере заставило действовать нас агрессивнее. В очередной раз мы подарили сопернику первые 45 минут.

Во втором тайме мне понравилась реакция, хорошо показали себя футболисты, которые не получали игрового времени. Когда ты играешь 10 против 11, непросто с любым соперником. В матчах подобного плана соперник хорошо закрывается, а мы «исчезаем» на поле.

Я обязательно найду способ это изменить, это вредит болельщикам. Мы не можем себе позволить то, что происходило в матчах с «Рубином», «Акроном», махачкалинским «Динамо». Не можем позволить себе действовать так. Я обязательно найду решение.

– Что скажете про замены?

– Нам нужно было находить решение, все замены в этом матче носили тактический характер. Мы старались найти тактическую схему, чтобы получить возможность для взятия ворот, у нас были свои моменты. При качестве и уровне футболистов, которые есть у нас, мы не можем позволить себе принимать такие решения в финальной трети.

– Сегодня не играли Барко и Бабич. Как это сказалось?

– Не могу говорить о футболистах, которые не играли. Они всегда будут лучшими, если не играют. Могло быть и не так. У меня нет ответа. Могло быть и лучше, и хуже.