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  • Станкович признал неготовность «Спартака» в начале матча с «Факелом»

Станкович признал неготовность «Спартака» в начале матча с «Факелом»

Вчера, 18:17
4

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после гостевого матча 27‑го тура РПЛ с «Факелом» (0:0) признал, что в меньшинстве его команда играла лучше, чем в полном составе.

– Как получилось, что команда в меньшинстве сыграла лучше, чем в равных составах?

– Мне тоже так показалось.

– Вы спросили об этом у футболистов?

Я задавал этот вопрос не только сегодня, уже сто раз. Мы готовили план на игру, обсуждали, но оказались не готовы. Удаление сильно повлияло на ход игры и на нас. Но в какой-то мере заставило действовать нас агрессивнее. В очередной раз мы подарили сопернику первые 45 минут.

Во втором тайме мне понравилась реакция, хорошо показали себя футболисты, которые не получали игрового времени. Когда ты играешь 10 против 11, непросто с любым соперником. В матчах подобного плана соперник хорошо закрывается, а мы «исчезаем» на поле.

Я обязательно найду способ это изменить, это вредит болельщикам. Мы не можем себе позволить то, что происходило в матчах с «Рубином», «Акроном», махачкалинским «Динамо». Не можем позволить себе действовать так. Я обязательно найду решение.

– Что скажете про замены?

– Нам нужно было находить решение, все замены в этом матче носили тактический характер. Мы старались найти тактическую схему, чтобы получить возможность для взятия ворот, у нас были свои моменты. При качестве и уровне футболистов, которые есть у нас, мы не можем позволить себе принимать такие решения в финальной трети.

– Сегодня не играли Барко и Бабич. Как это сказалось?

– Не могу говорить о футболистах, которые не играли. Они всегда будут лучшими, если не играют. Могло быть и не так. У меня нет ответа. Могло быть и лучше, и хуже.

  • На 23-й минуте встречи защитник «Спартака» Руслан Литвинов сфолил на нападающем воронежцев Алексее Каштанове, лишив того явной возможности забить гол. Игрок красно-белых был удален с поля.
  • «Спартак» поднялся на 3-е место в РПЛ с 51 очком после 27 матчей. Столько же баллов у расположенного на 4-й строчке ЦСКА, который провел на игру меньше.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Факел Станкович Деян
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Комментарии (4)
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Тинез Розоп
1746372380
90% всех первых таймов проиграны. Вопросы разве не к тренеру?…
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DVOK68
1746372702
Я обязательно найду способ это изменить, это вредит болельщикам. Мы не можем себе позволить то, что происходило в матчах с «Рубином», «Акроном», махачкалинским «Динамо». Не можем позволить себе действовать так. Я обязательно найду решение. ============================================= Слова верные.Слова сказаны все слышали.Вопрос в ином,когда выполнение будет.
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САДЫЧОК
1746372952
Без Барко Спартак , как Факел!
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Городовой
1746383082
Ну что за объяснение? Оказались не готовы? К Факелу? Спартак? На самом финише чемпионата? За одно такое признание надо отстранять."Но я найду решение." Это отец Федор со скалы так кричал:"Снимите меня, я верну колбасу!" Дурдомом кончилось.
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