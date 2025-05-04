Станкович ответил на вопрос о неудачном сезоне «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после гостевого матча 27-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0) отказался подводить итоги сезона.

– Спартак лишился шансов на чемпионство. Можно ли назвать сезон неудачным?

– Когда сезон закончится, тогда и будем подводить итоги. Мы это сделаем внутри клуба.