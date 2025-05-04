Станкович ответил на вопрос о неудачном сезоне «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после гостевого матча 27-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0) отказался подводить итоги сезона.
– Спартак лишился шансов на чемпионство. Можно ли назвать сезон неудачным?
– Когда сезон закончится, тогда и будем подводить итоги. Мы это сделаем внутри клуба.
- «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 51 очком после 27 матчей. У лидирующего «Краснодара» 61 очко.
- Красно-белые продолжают борьбу за победу в FONBET Кубка России. В финале Пути регионов они встретятся с «Ростовом».
Источник: «Матч ТВ»