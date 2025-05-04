Станкович прокомментировал ничью с «Факелом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после гостевого матча 27-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0) выразил удовлетворение игрой своей команды во втором тайме.

– С учетом удаления в начале матча и отсутствия некоторых игроков результат игры приемлемый для вас?

– Конечно, в играх с такими командами нужно находить решения, особенно на выезде. Такие команды умеют хорошо действовать, когда закрываются. Трудно принимать, когда готовишься, тренируешь ситуации, но остаешься в меньшинстве в первом тайме.

Во втором тайме ребята показали хорошую реакцию. Сожалею, что в первом тайме мы много подарили сопернику: и удаление, и в целом нужно находить решения на такие матчи.

– В атаке «Спартак» как будто бы лучше играл уже после удаления.

– Повторю, что я доволен тем, как ребята показали себя во втором тайме. Психологически тоже. Но, опять же, мы поменяли игровую схему, ждали моменты в финальной трети. Но решения, которые мы принимали в стадии завершения, нужно улучшать, они были ошибочными.

Впереди еще есть матчи, есть важные большие цели, мы ни в коем случае не сдаемся и продолжаем дальше.

– Почему решились на несколько замен на правом фланге?

– Это не более чем тактические решения. Сработало ли это? Во втором тайме да.