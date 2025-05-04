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Станкович прокомментировал ничью с «Факелом»

Вчера, 17:02
3

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после гостевого матча 27-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0) выразил удовлетворение игрой своей команды во втором тайме.

– С учетом удаления в начале матча и отсутствия некоторых игроков результат игры приемлемый для вас?

– Конечно, в играх с такими командами нужно находить решения, особенно на выезде. Такие команды умеют хорошо действовать, когда закрываются. Трудно принимать, когда готовишься, тренируешь ситуации, но остаешься в меньшинстве в первом тайме.

Во втором тайме ребята показали хорошую реакцию. Сожалею, что в первом тайме мы много подарили сопернику: и удаление, и в целом нужно находить решения на такие матчи.

– В атаке «Спартак» как будто бы лучше играл уже после удаления.

– Повторю, что я доволен тем, как ребята показали себя во втором тайме. Психологически тоже. Но, опять же, мы поменяли игровую схему, ждали моменты в финальной трети. Но решения, которые мы принимали в стадии завершения, нужно улучшать, они были ошибочными.

Впереди еще есть матчи, есть важные большие цели, мы ни в коем случае не сдаемся и продолжаем дальше.

– Почему решились на несколько замен на правом фланге?

– Это не более чем тактические решения. Сработало ли это? Во втором тайме да.

  • На 23-й минуте встречи защитник «Спартака» Руслан Литвинов сфолил на нападающем воронежцев Алексее Каштанове, лишив того явной возможности забить гол. Игрок красно-белых был удален с поля.
  • «Спартак» поднялся на 3-е место в РПЛ с 51 очком после 27 матчей. Столько же баллов у расположенного на 4-й строчке ЦСКА, который провел на игру меньше.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Факел Станкович Деян
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Комментарии (3)
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timon2401
1746369858
С Динамо ставь Максименко, в защиту Денисова, Литвинова , Чернова и Хлусевича… в полузащиту Умярова с Зобниным ! Ну и в нападение естественно Игнатова!!! Пруцева еще куда то надо воткнуть..Эх жалко Зиньковского нет…пригодился бы сейчас!! И докажи всем уровень «паспортистов» и тем кто топит за лимит!!
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Янвapь 62
1746371106
Праздник стране испортил Хлусевич
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алдан2014
1746372117
Станкович доволен. А мы ,болельщики, нет. Что то не сходится. Ведь половина игроков плохо играла
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