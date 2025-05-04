Петржела объяснил, почему ему не нравилась Москва

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил Москву и Санкт-Петербург.

«Каждый город особенный. Честно скажу, Москва мне не нравилась, потому что там был бардак. Столько машин, что днем невозможно проехать. Я видел Москву не очень красивой. Когда мы приезжали туда на игры, то днем всегда попадали в пробки. А Питер – очень красивый город, один из лучших в Европе.

В Чехии есть хорошие города, которые мне нравятся так же, как Санкт-Петербург. Это Прага, Острава и Брно. Но каждый город хорош по-своему, а главные преимущества Санкт-Петербурга над всеми, что это просто красивый город с очень хорошей архитектурой», – сказал Петржела.