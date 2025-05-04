Заявление «Оренбурга» по тяжелой травме вратаря, принадлежащего «Зениту»

«Оренбург» подтвердил тяжелую травму вратаря Богдана Москвичева.

«По результатам МРТ, проведенной вчера в Москве, у нашего вратаря Богдана Москвичева, к большому сожалению, был диагностирован разрыв крестообразных связок. В настоящее время игрок под контролем врачей готовится к проведению операции и последующему курсу восстановления.

Коллектив «Оренбурга» желает Богдану скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле.

Поправляйся, Бага, мы с тобой!» – написал клуб.

С заявлением выступил и «Зенит».