Дмитрий Маликов поделился впечатлениями от общения с Черчесовым

Народный артист РФ, болельщик «Динамо» Дмитрий Маликов не против назначения Станислава Черчесова в клуб.

«На последнем матче «Динамо» мне удалось немного побольше пообщаться с Черчесовым. Можно сказать, что я остался под большим впечатлением от его человеческого обаяния. Это значит, что именно такое же обаяние он сможет транслировать на игроков», – сказал Маликов.