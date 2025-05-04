Каррера отказался признавать Москву лучшим городом мира

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высоко оценил Москву.

«Москва – потрясающий, невероятно красивый город. Я очень ее люблю, по возможности стараюсь приезжать. В Москве я чувствую себя как дома.

Не могу назвать ее лучшим городом мира, но для меня это любимое место за пределами Италии. Всем своим друзьям говорю, что в Москве очень красиво и нет никаких опасностей», – сказал Каррера.