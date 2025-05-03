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Мусаев – о чемпионской гонке: «Осталось три шага»

Вчера, 23:31
6

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил результат матча 27-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1).

«Поздравляю всех с победой. 33 тысячи зрителей, сумасшедшая поддержка. Это дало нам сил. Был странный момент с ВАР, когда мяч коснулся руки Тормены. Зачем-то судью позвали смотреть повтор. Возмущен работой ВАР. Когда мяч пропал Тормене в руку, Даку уже лежал на земле. Он не мог никак угрожать! Такой важный матч, а арбитра зовут посмотреть момент, создать нервозность. Не вижу, где там вообще могла быть красная карточка. В таких матчах нужно быть психологически сильными. Второй тайм начался с момента «Рубина», но мы справлялись в обороне. Рад, осталось три шага, но нужно остыть и идти дальше.

Понимаем важность результата матча, немного перестраховывались. Но нужно играть агрессивнее, справляться с соперником, с давлением. Хочется лучше, будем к этому стремиться. Если бы был красивый футбол, но не было бы результата – мы были бы расстроены. Главное, что показали характер.

Мы не меняем схему, не играем в пять защитников. Но важен баланс – играть хорошо и побеждать. Красивый футбол без побед в текущей части сезона... Сейчас важнее очки. Мы хотели играть за счет своих сильных сторон, не на удержание. Надо остыть, пересмотреть игру. Конец сезона, но на тренировках все рубятся, выкладываются. Мы много проводим тактической работы, все живут эпизодом. Видим, что все вовлечены в процесс. Каждый футболист сейчас находит в себе слова, которые помогают коллективу. Все живут этим, отдают силы в каждом матче.

Мы играем в открытый футбол, пяточки, забегания – вы говорите, что нам не хватает характера, не выигрываем. Сейчас на характере побеждаем – вы спрашиваете, где пяточки. Определитесь, выберите. Мы постараемся совместить и то, и другое, но сегодня были важны очки», – сказал Мусаев.

  • «Краснодар» может оформить чемпионство через неделю.
  • Команда лидирует с 7-очковым отрывом.
  • Следующий соперник – ЦСКА (10 мая).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
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Комментарии (6)
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FWSPM
1746305976
два если не будете сопли жевать
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Марк Аврелий!
1746306610
существует вероятность,что Чемпионство Зениту могут "присудить"судьи
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TOMSON
1746314136
Что-то не видно сообщений про тренеришку, опять все проиграл и тд. Где же вы прошлогодние или даже еще осенние правдорубы?
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Цугундeр
1746340531
) Как ему ,бедному, страшно.) "Идет бычок, качается, Вздыхает на ходу: – Ох, доска кончается, Сейчас я упаду!"
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Garrincha58
1746341699
Два шага осталось, а третий дома с Д.М можно уже в ранге чемпиона провести.... скорее всего так и будет но мне почему то каатся, что будет ещё раньше
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subbotaspartak
1746342142
Сделай два
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