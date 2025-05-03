Анчелотти назвал конкретную дату, когда прояснит свое будущее

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пока отказывается говорить о своем будущем.
«Я уважаю «Реал», я люблю этот клуб. Поэтому я не могу ответить вам, что будет с моим будущим, до 25 мая (окончание сезона Примеры – прим. «Бомбардира»)» – сказал Анчелотти.
- Ранее сообщалось, что Анчелотти получил приглашение от «Аль-Хиляля» с зарплатой 50 миллионов евро в год.
- Также Карло интересен сборной Бразилии.
- Планируется, что Анчелотти в «Реале» сменит Хаби Алонсо.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо