Анчелотти назвал конкретную дату, когда прояснит свое будущее

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пока отказывается говорить о своем будущем.

«Я уважаю «Реал», я люблю этот клуб. Поэтому я не могу ответить вам, что будет с моим будущим, до 25 мая (окончание сезона Примеры – прим. «Бомбардира»)» – сказал Анчелотти.