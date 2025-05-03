В «Локомотиве» описали последние результаты одним прилагательным

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопросы после матча 27-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).
- В течение всего матча у «Локо» не было на поле легионеров.
- «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.
- Михаила Галактионова вскоре может сменить Станислав Черчесов.
– Как прокомментируете последние результаты команды?
– Печальные.
– С чем это связываете – является ли это следствием давления медиа, где сообщается о смене руководства?
– Не могу сказать. Не могу.
– Тема с отставкой тренера – рассматриваете ее?
– Это не ко мне.
Источник: «РБ Спорт»