Представитель Дзюбы высказался о будущем 36-летнего игрока

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, высказался о будущем футболиста.

Дзюба в «Акроне» с осени.

В 21 матче за команду у Артема 10 голов, 5 ассистов.

Контракт 36-летнего игрока истекает по окончании сезона.

«Могу лишь подтвердить информацию, которая ранее была озвучена руководством «Акрона» – процесс переговоров о продлении контракта Артема идет. Буквально вчера перед игрой тольяттинцев с махачкалинским «Динамо» встречался со спортивным директором Антоном Чистяковым. Идет рабочий диалог, но конкретики пока дать не могу.

Надеюсь, что до окончания сезона ясность уже наступит. Как уже неоднократно говорил, нужно, чтобы сам Дзюба окончательно принял решение, что он готов продолжать футбольную карьеру, а уже дальше чтобы мы договорились по условиям с «Акроном».

Также уже есть интерес от других команд. Но приоритет у «Акрона» – тут нас все устраивает. Дальше должны сойтись все факторы, и тогда соглашение будет продлено. Пока идет абсолютно нормальный процесс, у нас прекрасные отношения с руководством и тренерским штабом «Акрона», – сказал Гольдман.