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  • РФС объяснил, почему «Ахмат» перебивал пенальти на 106-й минуте матча с «Пари НН»

РФС объяснил, почему «Ахмат» перебивал пенальти на 106-й минуте матча с «Пари НН»

Вчера, 16:27
10

В РФС подробно объяснили эпизод из матча 26-го тура «Пари НН»«Ахмат» (1:0).

  • На 90+13 минуте грозненцы заработали пенальти. С ударом Надера Гандри справился вратарь Никита Медведев.
  • Затем судьи изучили момент на видео и утвердили, что пенальти нужно перебить. С повторным ударом Гандри Медведев тоже справился.
  • «Пари НН» в итоге покинул зону переходных матчей.

«В момент выполнения пенальти Свен Карич наступает на линию дуги 11-метровой отметки и находится ближе 9,15 метров от 11-метровой отметки. После того как вратарь по правилам отбил пенальти (нога находилась за линией ворот, что разрешено правилами игры), Карич вовлекается в активные игровые действия с влиянием на игрока атакующей команды Надера Гандри и играет в мяч.

ВАР обнаружил явное доказательство того, что игрок обороняющейся команды Свен Карич очевидно находился на линии дуги штрафной площади в момент выполнения пенальти.

В соответствии с правилами игры ВАР правильно оценил игровой эпизод и верно вмешался в действия судьи. Арбитр после рекомендации ВАР принял верное решение, повторив выполнение пенальти», – сказано в объяснении РФС.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Пари НН Ахмат
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Комментарии (10)
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Ziklop
1746279033
интересно конечно, только часто и метровые заступы ВАР не видит???
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Mirak92
1746279352
чихнул, слюна полетела, офсайд маразму нет предела
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волчарик
1746281654
Реально уже бесит вар и новые трактовки правил, спортивный принцип уходит, футбол превращается в фигурное катание. И за что судьи получают такие деньги, если за них работает электроника.
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kvm
1746282133
полученное бабло надо было отрабатывать...
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Gwynbleidd
1746288336
Клоуны! Никогда бы в ворота зенита, не дали бы за это перебивать пенальти!
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рылы
1746289242
я помню какую-то трэшанину, по-моему, здесь это публиковали неск.лет назад. какой-то судья-азиат, а может зулус. короче, в какой-то не-европейской лиге. так вот принципиальная падла попалась, заставляла перебивать пенальти раз 6 или 7. видос к новости был приложен, так что мне не показалось. всё ему не так: или наступ на линию, или вратарь вышел за линию, или кошка дома чихнула - перебить! под конец игроки уже просто стояли вдалеке, даже не думая о том, что нужно бежать в штрафную при ударе. в итоге с последней попытки забили по правилам, по версии судьи, который, скорее всего, больше не судил.
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