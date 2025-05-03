РФС объяснил, почему «Ахмат» перебивал пенальти на 106-й минуте матча с «Пари НН»

В РФС подробно объяснили эпизод из матча 26-го тура «Пари НН» – «Ахмат» (1:0).

На 90+13 минуте грозненцы заработали пенальти. С ударом Надера Гандри справился вратарь Никита Медведев.

Затем судьи изучили момент на видео и утвердили, что пенальти нужно перебить. С повторным ударом Гандри Медведев тоже справился.

«Пари НН» в итоге покинул зону переходных матчей.

«В момент выполнения пенальти Свен Карич наступает на линию дуги 11-метровой отметки и находится ближе 9,15 метров от 11-метровой отметки. После того как вратарь по правилам отбил пенальти (нога находилась за линией ворот, что разрешено правилами игры), Карич вовлекается в активные игровые действия с влиянием на игрока атакующей команды Надера Гандри и играет в мяч.

ВАР обнаружил явное доказательство того, что игрок обороняющейся команды Свен Карич очевидно находился на линии дуги штрафной площади в момент выполнения пенальти.

В соответствии с правилами игры ВАР правильно оценил игровой эпизод и верно вмешался в действия судьи. Арбитр после рекомендации ВАР принял верное решение, повторив выполнение пенальти», – сказано в объяснении РФС.