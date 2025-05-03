Гусев дал первый комментарий в качестве врио главного тренера «Динамо»

Врио главного тренера «Динамо» Ролан Гусев дал первый комментарий в этом качестве.

На этой неделе «Динамо» уволило Марцела Личку.

Гусев входил в штаб чеха.

5 мая «Динамо» сыграет в выездном матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Провели хорошую тренировку, все по плану, мне все знакомо, никаких проблем в общении с ребятами. Они все требования знают, понимают. Я им сразу сказал, что это не мои требования, а требования современного футбола.

Прекрасно понимаем, что нам надо в каждом матче побеждать, другого быть не может у нас, чтобы мы могли зацепиться за медали. Сейчас готовимся к «Крыльям». Кое-какие действия подкорректировать, больше на оборонительные действия. Все, что хорошее, надо закрепить. Команда хорошая, футболисты сильные», – сказал Гусев клубной пресс-службе.