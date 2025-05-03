Червиченко раскритиковал поведение Станковича: «Чистый цирк, бесовские метания»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко призвал главного тренера команды Деяна Станковича вести себя сдержаннее.

«Меня не впечатляет поведение Станковича на поле. Вот Марко Николич из ЦСКА в меру нервничает, переживает, с судьями спорит.

А Станкович показывает шапито, чистый цирк одного актера. Вот эти бесовские метания на бровке. Перебарщивает. Прямо невменько.

В перерыве кубкового матча с «Динамо» (2:1) Станкович бросился на судью Павла Кукуяна как буйный бабуин, которого держали, чтобы он с кулаками не бросился. Деяна надо было удалять, безусловно. Для серьезной фигуры это перебор. Должен быть рубеж, за который не следует переходить. В этом плане Николич выглядит более благопристойно», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.