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  • Червиченко раскритиковал поведение Станковича: «Чистый цирк, бесовские метания»

Червиченко раскритиковал поведение Станковича: «Чистый цирк, бесовские метания»

Вчера, 14:06
26

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко призвал главного тренера команды Деяна Станковича вести себя сдержаннее.

«Меня не впечатляет поведение Станковича на поле. Вот Марко Николич из ЦСКА в меру нервничает, переживает, с судьями спорит.

А Станкович показывает шапито, чистый цирк одного актера. Вот эти бесовские метания на бровке. Перебарщивает. Прямо невменько.

В перерыве кубкового матча с «Динамо» (2:1) Станкович бросился на судью Павла Кукуяна как буйный бабуин, которого держали, чтобы он с кулаками не бросился. Деяна надо было удалять, безусловно. Для серьезной фигуры это перебор. Должен быть рубеж, за который не следует переходить. В этом плане Николич выглядит более благопристойно», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • Станкович в «Спартаке» с лета.
  • Контракт до лета 2026 года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Червиченко Андрей
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Комментарии (26)
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rash1959
1746277566
Помнится был у нас один типа ГТ, стоит на бровке 2раза по 45 минут, руки заложит спереди и ... стоит и стоит. "пиджак" звали. Вот такой для червя есть идеал тренера.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746277638
Стендапер Червь в очередном припадке наркоманском.Хотя кто он такой,мелкий барыга купивший акции Спартака подешевле и потом перепродавший их.
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Странник 09
1746281734
Цирк это вы устроили на пару с романцевым, после вас Спартак никак не придет в себя.
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Nitup
1746283453
Где обитает это жирное животное? Поймали бы его где-нибудь в тёмном месте, да отбили гениталии...
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АлексМак
1746287029
именно так дуримарит
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Прокс
1746288135
Прыгуны с шестом!!!
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иммануил
1746288522
Кого интересует мнение сбитого лётчика? Ну,ты же обосрался, по полной, да так,что до сих пор Спартаку икается от тоего управления клубом, ну,чья бы мычала корова то ... Хотя, конечно же Деяну иногда надо себя вести более сдержано,чего уж греха таить, перегородки ломать на скамейке запасных вряд ли стоило бы ...
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Литейный 4 (returned)
1746290365
Физрук таким образом пытается поднять свой авторитет физрука. Но становится только смешнее. Гыгыгы
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Янвapь 62
1746293244
Тушинские хряки и есть истые бесы в поросячьем обличье. Ондрюша, жги
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Каратель помойников
1746293915
То ли дело сикелухи питорские,облизывают жиробаса всячески,это и есть верх хороших манер
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