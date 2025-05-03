Быстров объяснил, почему не входит в топ-10 российских игроков в 21-м веке

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров не видит себя в топ-10 лучших российских футболистов этого века.
«Включаю ли себя в топ-10 российских игроков в этом веке? Нет, конечно. Кроме скорости у меня ничего не было. Меня бог наградил скоростью и все.
Наглость, проходы в штрафную пришли уже по ходу, когда почувствовал кровь», – сказал Быстров на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- Быстров дважды брал РПЛ с «Зенитом».
- За сборную у Владимира 47 матчей, 4 гола, бронза Евро-2008.
- Быстров сейчас в футболе не работает.
Источник: «Бомбардир»