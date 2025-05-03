Агент определил две подходящих Умярову топ-лиги Европы

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал интерес к спартаковцу Наилю Умярову из Европы.

«Умяров проводит лучший сезон. В прошлом его болельщики все гнобили, а сейчас он проводит лучший сезон.

Интерес к нему из Европы? Тут надо смотреть еще, от какого клуба может быть интерес. Вряд ли им «Реал» и «Барселона» интересуются. Им могут интересоваться европейские клубы не из первой пятерки топ-лиг. По его манере игры ему мог бы подойти немецкий или итальянский чемпионаты. Надо смотреть. Захарян вон уехал и не пошло. Лишь бы уехать – не решение», – сказал Сафонов.