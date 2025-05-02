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  • Адвокат Сафонова – о бывшей жене Матвея: «Переживаем, что Анастасия растратит деньги, рассказы про 500 кружков – сказки»

Адвокат Сафонова – о бывшей жене Матвея: «Переживаем, что Анастасия растратит деньги, рассказы про 500 кружков – сказки»

Вчера, 22:10

Андрей Крючков, адвокат вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, прокомментировал попытку экс-супруги футболиста Анастасии привлечь его к уголовной ответственности.

  • Ей отказали в возбуждении дела.
  • Судебные приставы подтвердили, что Сафонов исправно платит алименты, поэтому состава преступления нет.
  • В то же время у голкипера «ПСЖ» есть задолженность по алиментам около 60 миллионов рублей.

«Анастасия своими действиями всe это время лишь пытается дестабилизировать состояние Матвея путем подачи различных заявлений в органы, в том числе, как в данном случае, для привлечения его к уголовной ответственности.

Матвей с самого начала и до сих пор просит урегулировать все вопросы в досудебном порядке, просит прийти к соглашению добровольно без всех этих разбирательств.

Матвей исправно платит алименты: миллион рублей в месяц плюс то, что назначил суд по взысканию с него в пользу ребенка. Долг, который образовался, Матвей неоднократно предлагал закрыть.

Единственное, мы просим о том, чтобы денежные средства перечислялись непосредственно на счет ребенка без участия Анастасии. Потому что, когда мы направляли ей заявления о предоставлении расходов на ребенка, она их регулярно игнорировала.

Мы переживаем, что, получив такую большую сумму, она деньги просто‑напросто растратит, а не направит на благо ребенка. Все ее рассказы о том, что она собирается записать дочку на 500 кружков, отправить ее учиться за границу и так далее – это лишь сказки.

Очевидно, что делать она этого не будет, ей в данной ситуации просто нужны деньги на свои нужды. Любой здравомыслящий человек понимает, что потратить на ребенка столь значительную сумму, даже вкладывая всe это в дорогостоящее обучение, невозможно даже за 5–7 лет.

При бесконтрольном переводе всей суммы большая часть этих денег будет выведена и потрачена на личные нужды», – сказал адвокат.

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Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
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