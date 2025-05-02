Смородская – о работе Станковича в «Спартаке»: «Состав на рубль, а результат на копейку»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская критически оценила работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».
«Ему повезло, что он так нравится руководителям клуба. Как тренер Деян не впечатляет. У «Спартака» состав на рубль, а результат на копейку.
Зимой клуб хорошо усилился, но в итоге выбыл раньше всех из чемпионской гонки, хотя соперники тоже ошибались», – сказала Смородская.
- Серб принял команду летом 2024 года.
- В РПЛ «Спартак» идет на 4-м месте после 26 туров.
- В FONBET Кубке России они дошли до финала Пути регионов.
Источник: «РБ Спорт»