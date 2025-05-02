«Реал» хочет купить защитника «Бенфики» с помощью «Манчестер Юнайтед»

«Реал» собирается вернуть собственного воспитанника Альваро Каррераса.

Это приоритетная цель мадридского клуба для усиления левого фланга обороны.

«Бенфика» готова продать защитника за 60 миллионов евро – это дорого для «Реала».

В связи с этим испанцы хотят приобрести Каррераса с помощью «Манчестер Юнайтед».

У клуба АПЛ есть опция выкупа игрока за 18 миллионов евро.

Идея «Реала» заключается в том, что «МЮ» должен выкупить фулбека и сразу же перепродать его мадридцам за 30-35 миллионов евро, что выгодно всем сторонам, кроме «Бенфики».