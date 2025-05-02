Черданцев оценил борьбу «Краснодара» и «Зенита» за победу в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

В 26-м туре «Краснодар» вырвал победу над «Динамо Мх» (3:2), а «Зенит» сыграл вничью с «Динамо» (1:1).

Петербуржцы отстали от лидера на 4 очка.

«Краснодару» осталось сыграть в РПЛ с «Рубином», ЦСКА, «Оренбургом» и «Динамо».

У «Зенита» будут матчи с «Пари НН», «Динамо Мх», «Ростовом» и «Ахматом».

– «Зенит» еще навяжет борьбу «Краснодару»?

– Для «Краснодара» наступает самое сложное время. Они не играют в Кубке России – это преимущество. Нужно просто нормально сыграть четыре игры. Есть право на ошибку, пусть и сложный календарь. Все зависит от них.

У «Зенита» на бумаге календарь явно легче, чем у «Краснодара». Петербуржцы при этом не могут жертвовать Кубком России. Семак намекал, что чемпионат для «Зенита» в приоритете, но в юбилейный год победа в Кубке России тоже была бы праздником.

Очень сложно разрываться между двумя турнирами, тем более, что у них будет связка выездов Махачкала – Москва – Ростов. Последний матч с «Ахматом», который, возможно, будет в районе стыковых матчей. Грозненцы будут мотивированы, так просто их не обыграешь.

Все в ногах «Краснодара», в прошлом году такого преимущества у одной команды не было. Минус для «быков» – они играют на пределе психологических и физических возможностей. Нет абсолютно никакой вариативности по составу.

Мы видим по случаю с Агкацевым, что любой футболист в любой момент может травмироваться. В случае повреждения менять Кордобу, Сперцяна или кого‑то из центральных защитников не на кого. Вынужденные выходы на замену Кайо всегда тревожны для «Краснодара».

Эти факторы могут помешать сохранить преимущество в четыре очка. Однако я полагаю, что «Краснодар» сделал выводы после прошлого года. Они окрепли психологически, состав сыгранный. С точки зрения психологии теперь проще пройти этот этап. Нельзя упускать такой шанс.