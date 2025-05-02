В ЦСКА ответили на вопрос о продлении Николича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил прогресс команды при главном тренере Марко Николиче.

«С точки зрения прогресса команды, молодых игроков, выстроенной системы работы, взаимодействия с молодежной командой, инфраструктурой – видим прогресс и довольны, как организована работа. Довольны и микроклиматом в команде.

Продление контракта? Мы знаем Марко достаточно давно, он знает наш подход. У нас максимальная поддержка главного тренера. Думаю, что и Марко будет спокойнее, и будет правильнее для клуба дождаться окончания сезона, а затем обсудить планы на будущее», – сказал Бабаев.