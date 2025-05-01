Мостовой ответил, сколько еще лет Дзюба способен выступать в РПЛ

Александр Мостовой порассуждал о будущем нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

– Дзюбе надо продлевать контракт с «Акроном»?

– Дзюба в нашем чемпионате еще спокойно может играть года три, что подтверждает его игра в «Акроне». Зря его списал «Локомотив», подумали, что уже конец карьеры.

Ясно, что движения он уже не даст, рывков не будет, но у него есть то, что нужно многим командам. Долбанули мяч на 60 метров – зацепился, прыгнул, скинул – все, гол.

А у нас многие так и играют. Кто у нас в России в комбинационный футбол‑то играет? По пальцам посчитать можно. Иметь в команде нападающего под 190 см – преимущество, с ним всегда можно игру упростить в нужный момент.

Красивый футбол, все бредят им. Что красивого, елки‑палки? Иногда же просто надо мяч долбануть вперед, главное – счет на табло. Кому какая разница, в какой футбол играешь, если результат есть?