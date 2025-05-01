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Черданцев оценил решение «Динамо» уволить Личку

Вчера, 22:50
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Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об уходе Марцела Лички с поста главного тренера «Динамо».

«Жалко, что Личка покинул «Динамо». Не может не вызывать уважения, что Марцел не поддался истерии в своей стране и остался работать в России.

Марцел – приятный человек в общении, открытый. Он один из немногих тренеров топ‑команд, которые не отказываются от выхода в эфир.

Мне нравился футбол, в который играло «Динамо» при нем. Разве что можно отметить неумение сыграть на сверхусилии. Это единственная серьезная проблема. Нельзя было так сыграть решающий матч с «Краснодаром».

У меня было ощущение, что футболисты приходят на работу, как в офис, делают ее и уходят. А футбол – это нечто большее, должна быть другая мотивация. Личке не удалось заставить футболистов прикладывать сверхусилия, чтобы добиваться результата.

Ведь состав у «Динамо» хороший, они неплохо укомплектованы для чемпионата России. Мне кажется, тут вопрос в психологии, и Марцел с ним не справился.

Личка в первый сезон сделал то, что не мог сделать ни один другой тренер «Динамо» за последние годы. Никто не был так близок к первому месту. Работа была сделана хорошо, но есть ощущение недосказанности. Не хватило лишь трофея.

Обидно, но отставка вполне логичная. Сезон потерян. Для всех команд из первой шестерки не должно быть иной цели, кроме золотых медалей.

Поражение в дерби со «Спартаком» закончило сезон. Понятно, что надо было что‑то менять. Команда была играющая, где‑то не хватило баланса. Может, Личка нашел бы его в следующем сезоне, но теперь этим займется другой тренер», – заявил Черданцев.

  • Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
  • В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
  • В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Личка Марцел Черданцев Георгий
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Кривая да нелёгкая
1746134217
Спартак помог
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