Петржела высказался об уходе Лички из «Динамо»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил решение «Динамо» уволить Марцела Личку.

«Динамо» определенно совершило ошибку. Но это их решение, и Марцел должен его уважать.

Уверен, он стал бы легендой клуба, если бы они выиграли чемпионат в прошлом сезоне», – сказал Петржела.