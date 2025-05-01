Петржела высказался об уходе Лички из «Динамо»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил решение «Динамо» уволить Марцела Личку.
«Динамо» определенно совершило ошибку. Но это их решение, и Марцел должен его уважать.
Уверен, он стал бы легендой клуба, если бы они выиграли чемпионат в прошлом сезоне», – сказал Петржела.
- Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».
Источник: «Спорт-Экспресс»