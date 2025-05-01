Личку уволили из «Динамо» по трем причинам

Стало известно, почему «Динамо» решило отправить в отставку главного тренера Марцела Личку.
Чешского специалиста уволили по трем причинам:
- Результаты. Динамовское руководство убеждено, что третий по стоимости состав РПЛ (после «Зенита» и «Спартака») должен идти выше 5-го места.
- Отношения в раздевалке. Личку обвинили в недостатке коммуникации с ведущими игроками и отсутствии должной дисциплины.
- Эпидемия травм (до 11 футболистов одновременно) – это связывают с недостаточно качественной работой команды на зимних сборах.
Источник: Sport Baza