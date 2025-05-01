Медведев ответил на вопрос о трансферных планах «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о работе клуба по усилению состава.

«Мы каждое трансферное окно осуществляем целевые усиления на те или иные позиции. Работа ведется постоянно, поэтому «Зенит» всегда ищет возможность стать только сильнее», – заявил Медведев.