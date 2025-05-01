Медведев ответил на вопрос о трансферных планах «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о работе клуба по усилению состава.
«Мы каждое трансферное окно осуществляем целевые усиления на те или иные позиции. Работа ведется постоянно, поэтому «Зенит» всегда ищет возможность стать только сильнее», – заявил Медведев.
- «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ.
- Петербуржцы отстают на 4 очка от лидирующего «Краснодара» за 4 тура до конца чемпионата.
- Прошлым летом клуб потратил на новичков почти 43 млн евро, зимой – еще 34 млн.
Источник: Metaratings