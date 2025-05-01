Пономарев одним словом описал увольнение Лички из «Динамо»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал решение «Динамо» отправить в отставку главного тренера Марцела Личку.
«Это глупость – увольнять главного тренера за четыре тура до окончания чемпионата России. Надо было дать ему доработать, ведь шансы на третье место у команды еще есть. Так не делается, это непорядочно и неуважительно по отношению к тренеру.
Руководство «Динамо» поспешило, надо было дотерпеть до конца сезона, а потом уже делать выводы. К тому же серьезную травму получил Тюкавин, это ведь тоже сказывается на игре. Я не понимаю такие меры, которые принимаются по отношению к тренеру.
Но, может быть, у Лички есть какие-то распри с коллективом, о которых мы не знаем. У клуба есть руководство, есть люди, которые содержат команду.
Не знаю, правда, кто, но, наверное, какие-то богатые ребята, и они все решают. И требуют от команды, чтобы она занимала достойное место в турнирной таблице или хотя бы играла достойно.
Я сам динамовский воспитанник и симпатизирую команде. Но ее игра в последнее время расстраивает и не удовлетворяет. Футболисты какие-то индифферентные, каждый играет сам за себя, самоотверженности и коллективной игры я не вижу», – сказал Пономарев.
- Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».