Пономарев одним словом описал увольнение Лички из «Динамо»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал решение «Динамо» отправить в отставку главного тренера Марцела Личку.

«Это глупость – увольнять главного тренера за четыре тура до окончания чемпионата России. Надо было дать ему доработать, ведь шансы на третье место у команды еще есть. Так не делается, это непорядочно и неуважительно по отношению к тренеру.

Руководство «Динамо» поспешило, надо было дотерпеть до конца сезона, а потом уже делать выводы. К тому же серьезную травму получил Тюкавин, это ведь тоже сказывается на игре. Я не понимаю такие меры, которые принимаются по отношению к тренеру.

Но, может быть, у Лички есть какие-то распри с коллективом, о которых мы не знаем. У клуба есть руководство, есть люди, которые содержат команду.

Не знаю, правда, кто, но, наверное, какие-то богатые ребята, и они все решают. И требуют от команды, чтобы она занимала достойное место в турнирной таблице или хотя бы играла достойно.

Я сам динамовский воспитанник и симпатизирую команде. Но ее игра в последнее время расстраивает и не удовлетворяет. Футболисты какие-то индифферентные, каждый играет сам за себя, самоотверженности и коллективной игры я не вижу», – сказал Пономарев.