Тюкавин обратился к Личке, уволенному из «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин опубликовал пост по случаю ухода Марцела Лички с поста главного тренера
«Марцел, спасибо за совместную работу! С вами я провел свой лучший сезон на данный момент, став лучшим игроком года.
Ваши советы и наставления сыграли большую роль в моем развитии – как футболиста и как человека.
Спасибо за доверие и поддержку! Желаю удачи и остаемся на связи», – написал Тюкавин в соцсетях.
- Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».
Источник: «Бомбардир»