Тюкавин обратился к Личке, уволенному из «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин опубликовал пост по случаю ухода Марцела Лички с поста главного тренера

«Марцел, спасибо за совместную работу! С вами я провел свой лучший сезон на данный момент, став лучшим игроком года.

Ваши советы и наставления сыграли большую роль в моем развитии – как футболиста и как человека.

Спасибо за доверие и поддержку! Желаю удачи и остаемся на связи», – написал Тюкавин в соцсетях.